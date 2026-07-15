Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylandığını duyurdu. Bolat, söz konusu gelişmenin Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nda kritik adım

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bolat, Türkiye'deki onay sürecinin 2024 yılında tamamlandığını hatırlatarak, Ukrayna Parlamentosu'nun da anlaşmayı onaylamasıyla yürürlüğe giriş sürecinde önemli bir aşamanın geride bırakıldığını ifade etti.

Bolat, "Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nda tarihi bir eşik daha aşıldı. Bu önemli gelişmeyle birlikte anlaşmanın yürürlüğe girmesi yolunda kritik bir adım atıldı ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinde yeni bir dönemin kapıları aralandı." dedi.

Ticaret hacmi ilk 6 ayda yüzde 10 arttı

İki ülke arasındaki ticaret hacmine ilişkin verileri de paylaşan Bolat, Türkiye ile Ukrayna arasındaki dış ticaretin istikrarlı şekilde büyüdüğünü belirtti.

Buna göre, 2024 yılında 6,2 milyar dolar, 2025 yılında ise 6,6 milyar dolar seviyesine ulaşan toplam ticaret hacmi, 2026 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış göstererek yaklaşık 3,2 milyar dolarayükseldi.

Ticaretin yüzde 90'ı serbestleşecek

Bakan Bolat, Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte iki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 90'ının karşılıklı olarak serbestleşeceğini belirtti.

Anlaşmanın, Türk ihracatçılarının Ukrayna pazarındaki rekabet gücünü artıracağını vurgulayan Bolat, hizmet ticaretinde sağlanacak kolaylıkların da lojistik sektörüne önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Yatırımlar ve müteahhitlik hizmetleri desteklenecek

Anlaşma kapsamında müteahhitlik hizmetleri ile karşılıklı yatırımların daha şeffaf ve güvenli bir hukuki zeminde destekleneceğini kaydeden Bolat, ekonomik iş birliğinin daha güçlü bir yapıya kavuşacağını söyledi.

Hedef 10 milyar dolarlık ticaret hacmi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini hatırlatan Bakan Bolat, Serbest Ticaret Anlaşması'nın bu hedefe ulaşılmasını hızlandıracağını belirtti.

Bolat, açıklamasının sonunda, "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı olarak, Ukrayna ile ekonomik ilişkilerimizi daha da derinleştirecek bu önemli gelişmenin ihracatçılarımıza, iş dünyamıza ve her iki ülkeye hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.