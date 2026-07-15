Türkiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10’uncu yıl dönümünde, darbe girişimine karşı mücadele ederken hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi dualarla anıyor. Yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen anma törenleri ve şehitlik ziyaretlerinde, aradan geçen on yıla rağmen dinmeyen bir özlem ve ortak bir gurur paylaşılıyor.

15 Temmuz Gecesi: Olaylar Nasıl Gelişti?

15 Temmuz 2016’da, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bir grup, anayasal düzeni ve hükümeti devirmek amacıyla hain bir darbe girişimi başlattı. Ancak bu girişim, halkın ve emniyet güçlerinin sarsılmaz direnişleriyle saatler içerisinde bastırıldı.

Darbe Girişiminin Seyrini Değiştiren Kurşun : Özel Kuvvetler’i ele geçirmek isteyen darbeci generali etkisiz hale getirerek darbe girişiminin kırılma noktasını oluşturan Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir, mücadelesiyle gecenin seyrini değiştirdi.

Meydanlara Çağrı ve Selalar: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağırısıyla milyonların sokaklara dökülmesi ve minarelerden yükselen selalar, darbecilerin tüm hesaplarını altüst etti.

Bombalanan Kaleler: TBMM ve Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ağır saldırılara rağmen teslim olmayarak milli iradenin sarsılmaz gücünü gösterdi.

Türkiye’nin darbe tarihinde ilk kez TBMM’nin hedef alındığı 15 Temmuz, aynı zamanda halkın sokaklardaki kararlı ve tarihi direnişiyle darbecilerin durdurulduğu bir dönüm noktası oldu.

“10 yıl doldu, hiç geçmeyecek gibiydi...” Şehit kızının sözleri yürekleri dağladı!

Burdur’da düzenlenen anma töreninde, Ankara Gölbaşı’nda şehit düşen Özel Harekat Polisi Akif Altay’ın kabri başında duygu dolu anlar yaşandı. Babasının mezarına karanfil bırakan Aslı Altay Keçe, “15 Temmuz’da gururu, üzüntüyü ve şehitliğin sevincini aynı anda yaşıyoruz. 10 yıl doldu. Hiç geçmeyecek gibiydi... Vatan sağ olsun.” sözleriyle acının ve gururun ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.