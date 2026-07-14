Kadın futbolunun başarı hikâyelerini görünür kılmak, sezonun en başarılı isimlerini kamuoyunun katılımıyla ödüllendirmek ve kadın futboluna yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen Kristal Ayaklar Ödülleri, 2025-2026 sezonu halk oylamasıyla futbolseverlerle buluştu.

Kadın Futbolcular Derneği (KAFUDER) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ve geleneksel hale gelen Kristal Ayaklar Ödülleri, Türkiye'de kadın futbolunun en önemli ve en prestijli organizasyonlarından biri olma özelliğini sürdürüyor. 2025-2026 sezonunun en başarılı isimlerinin ödüllendirileceği büyük organizasyon, bu yıl da Ankara Cer Modern’de spor, siyaset, iş dünyası, sanat, medya camiası ve futbolseverleri bir araya getirecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da organizasyonun değerlendirme kurulu tarafından 6 farklı kategoride üçer aday belirlendi. Sezon boyunca gösterdikleri performanslarla öne çıkan adaylar, halkın oylarıyla Kristal Ayaklar Ödülü'ne ulaşabilmek için yarışacak.

Elektronik ortamda gerçekleştirilecek halk oylaması www.kristalayaklar.com internet portalı üzerinden başladı. Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek oylama sonucunda halkın tercihleri belirlenecek, organizasyonun değerlendirme süreciyle birlikte kazanan isimler netleşecek. Ödüle layık görülen sporcular, Ağustos ayı içerisinde Ankara Cer Modern’de düzenlenecek Kristal Ayaklar Ödül Töreni'nde görkemli bir organizasyonla ödüllerine kavuşacak.

Kristal Ayaklar Ödülleri, yalnızca başarılı sporcuları ödüllendiren bir organizasyon olmanın ötesinde; kadın futbolunun gelişimine katkı sağlayan, başarıyı görünür kılan ve yeni nesillere ilham veren önemli bir spor ve sosyal sorumluluk projesi olarak her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Kadın Futbolcular Derneği (KAFUDER), tüm futbolseverleri sezonun en başarılı isimlerini belirlemek üzere halk oylamasına katılmaya davet ediyor.

2025-2026 KRİSTAL AYAKLAR HALK OYLAMASI KATEGORİLERİ

Yılın Kalecisi

Yılın Defans Oyuncusu

Yılın Orta Saha Oyuncusu

Yılın Forvet Oyuncusu

Yılın Genç Yıldızı

Yılın Kadın Futbolcusu

Oylamaya Katılmak İçin

www.kristalayaklar.com

Kristal Ayaklar Ödülleri, Kadın Futbolcular Derneği (KAFUDER) tarafından kadın futbolunun gelişimine katkı sunmak, sezon boyunca üstün performans gösteren sporcuları onurlandırmak ve kadın futboluna yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenmekte.

2025-2026 sezonu halk oylaması Temmuz ayı sonuna kadar www.kristalayaklar.com adresi üzerinden devam edecek olup, halk oylaması sonuçları organizasyonun değerlendirme süreciyle birlikte ele alınarak kazananlar Ağustos ayında Ankara CerModern'de düzenlenecek Kristal Ayaklar Ödül Töreni'nde kamuoyuna açıklanacak.