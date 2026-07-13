Fenerbahçe yönetiminin masasına son olarak Gabriel Jesus ve Folarin Balogun isimleri bırakıldı. Sarı-lacivertli kurmaylar ise son kararı vermek için sportif direktör Oğuz Çetin ve scout ekibinin hazırlayacağı raporu bekliyor.

Darwin Núñez’den "Yeşil Işık" Mesajı

Gündemi sarsan iddiaların ilki Darwin Núñez cephesinden geldi. Geçtiğimiz Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdiği belirtilen Uruguaylı golcünün, bu kez menajeri aracılığıyla sarı-lacivertli ekibe haber gönderdiği ve transfere bu kez oldukça sıcak baktığı mesajını ilettiği öne sürüldü.

Gabriel Jesus Dünyanın En Büyük Takımlarının Radarında

Arsenal'de gözden çıkarıldığı iddia edilen ve ezeli rakip Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği Gabriel Jesus, Fenerbahçe'ye önerilen ilk bomba isim oldu.

Branchini Ailesi'nin sahibi olduğu menajerlik şirketinin, 29 yaşındaki Brezilyalı santrforu Fenerbahçe'ye getirebileceklerini yönetime ilettiği öğrenildi. Premier Lig tecrübesi üst seviyede olan Jesus için şartlar masaya yatırılacak.

Monaco'nun Genç Yıldızı Balogun da Masada

Fenerbahçe’ye teklif edilen bir diğer dünya yıldızı ise Monaco forması giyen Folarin Balogun oldu.

Menajer Hamlesi: 25 yaşındaki ABD'li golcünün dünyaca ünlü menajeri Emeka Obasi, oyuncusunu resmen Fenerbahçe'ye önerdi.

Almanlar Peşinde: ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da boy gösteren yetenekli forvet için özellikle Almanya Bundesliga ekiplerinin de devrede olduğu gelen bilgiler arasında. Keçiören Belediyespor'dan Avrupa'da Altın Başarı İçeriği Görüntüle

Gözler Oğuz Çetin ve Ekibinde

Menajerlerin bu dev önerilerinin ardından Fenerbahçe yönetimi aceleci davranmama kararı aldı. Sarı-lacivertliler, hem Gabriel Jesus hem de Folarin Balogun'un mali şartları, takıma uyumu ve sakatlık raporlarını incelemesi için sportif direktör Oğuz Çetin ve ekibini görevlendirdi. Transferin kaderini, teknik heyetin ve Çetin'in sunacağı nihai rapor belirleyecek.