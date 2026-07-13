Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, 33 yaşındaki tecrübeli yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Yıldız oyuncu, önümüzdeki sezondan itibaren sarı-lacivertli formanın başarısı için ter dökecek.

Anadolu Efes’te Kupalarla Dolu 8 Sezon

2018-2026 yılları arasında tam 8 sezon boyunca lacivert-beyazlı formayı giyen ABD asıllı Türk basketbolcu, Anadolu Efes’in modern tarihine damga vuran altın jenerasyonun lideri oldu. Larkin, Türkiye kariyerinde kulüp düzeyinde kazanılabilecek tüm büyük kupaları müzesine götürmeyi başardı:

2 EuroLeague Şampiyonluğu

3 Basketbol Süper Ligi Kupası Trabzonspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları Hız Kesmiyor İçeriği Görüntüle

4 Cumhurbaşkanlığı Kupası

1 Türkiye Kupası

Geçtiğimiz sezon yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle EuroLeague sahnesinde yalnızca 12 maçta süre alabilen deneyimli oyuncu, Anadolu Efes yönetimiyle karşılıklı anlaşarak kontratını sonlandırmış ve takıma veda etmişti.

NBA’den Avrupa’nın Zirvesine Uzanan Kariyer

Kariyer yolculuğuna 2013 yılında NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'te adım atan Shane Larkin, dünyanın en prestijli liginde sırasıyla New York Knicks ve Brooklyn Nets formalarını da terletti.

2016'da İspanyol temsilcisi Baskonia ile anlaşarak Avrupa basketboluna adım atan yıldız oyuncu, sergilediği başarılı performansın ardından yeniden NBA'in yolunu tutarak Boston Celtics forması giydi. 2018'de Türkiye'ye adım atan Larkin, hem kulüp düzeyinde kazandığı başarılar hem de A Milli Basketbol Takımımızla gösterdiği duruşla adını Türk basketbol tarihine altın harflerle yazdırdı.

Fenerbahçe, bu tarihi hamleyle birlikte yeni sezonda hem EuroLeague'de hem de ligde şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu bir kez daha ilan etmiş oldu.