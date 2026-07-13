Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilerin doğru ve bilinçli tercihler yapabilmelerine destek olmak için 81 ilde ve ilçelerde 19 binden fazla 'Tercih Danışmanlığı Birimi' oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin bir üst öğrenim kurumuna yerleşme süreçlerinde doğru ve bilinçli tercihler yapabilmelerini desteklemek amacı ile tercih danışmanlığı hizmeti başlatıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel ilkeleri kapsamında, öğrencilerin yetenek, ilgi, beceri, akademik başarı ve mesleki hedefleri doğrultusunda kendilerine en uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmeleri amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Bakanlığa bağlı halk eğitimi merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri ile resmi okul ve kurumlarda LGS adayları için 19 bin 293, üniversite adayları için ise 11 bin 573 tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu.

Birimlerde görev yapmak üzere alanında uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi. Öğrenci ve veliler, 13-27 Temmuz tarihleri arasında tercih danışmanlığı hizmetlerinden yararlanabilecek.

'ASIL DİKKAT ETMELERİ GEREKEN NOKTA YÜZDELİK DİLİM'

Ankara'da Orhan Gazi Ortaokulu'nda görev yapan psikolojik danışman Esma Dural, tercih sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik ettiklerini belirterek, 'Çocuklarımız puanla tercih yapacaklarını düşünüyorlar. Ama asıl dikkat etmeleri gereken nokta, yüzdelik dilim. Sınavın zorluk ve kolaylık durumuna göre her sene puanlar değişebiliyor. Ama bizim için en önemli noktalardan birisi yüzdelik dilim. Biz yüzdelik dilimle çocuklarımızı yerleştirmeye çalışıyoruz' dedi. Dural, amaçlarının yalnızca öğrencilerin herhangi bir okula yerleşmesi olmadığını ifade ederek, 'Çocukların ilgilerine göre, yeteneklerine göre, ailenin beklentilerine göre bir tercih listesi hazırlamak istiyoruz' dedi.

'OKULLARA SADECE AKADEMİK OLARAK BAKILMAMALI'

Velilere de önerilerde bulunan Dural, 'Okullara sadece akademik olarak bakmamaları gerekiyor. Okullarımızın yabancı dil olanakları, var olan projeleri, sanatsal ve sportif faaliyetlerini de göz önüne almaları gerektiğini öneriyoruz' dedi. Tercih sürecinin 13-27 Temmuz tarihleri arasında devam edeceğini hatırlatan Dural, 'Veliler tercihlerini yaptıktan sonra herhangi bir ortaokul müdürlüğüne tercihlerini onaylatmaları gerekiyor. Burada en önemli nokta, tercih sürecini kaçırmamak ve tercihlerini mutlaka onaylatmaları gerekiyor' dedi.

'DESTEK OLDUKLARI İÇİN STRESİM AZALIYOR'

LGS'ye giren Orhan Gazi Ortaokulu öğrencilerinden Rana Dokgöz ise lise tercihleri konusunda heyecanlı ve tedirgin olduğunu belirterek, 'Bir yandan mutluyum ama bir yandan da korkuyorum. Çünkü yeni ortam, yeni arkadaşlar, hiç tanımadığım insanların arasına gireceğim. Neler yaşayacağım; biraz bunların korkusunu da yaşıyorum' diye konuştu. Tercih danışmanlığı hizmetinin kendisine destek olduğunu söyleyen Rana, 'Tek başıma bir yol çizmektense, daha tecrübeli olan rehber öğretmenlerimle birlikte bu konuları halletmek benim için daha iyi oluyor. Çünkü tek tek lise arayışına geçmiyorum. Bu konuda destek oldukları için hem benim hem de ailemin stresi azalıyor' diye konuştu.