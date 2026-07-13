Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik yatırımlar sürerken, Marmaraereğlisi LNG Terminali'nde önemli bir kapasite artışı için çalışma başlatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasına göre, BOTAŞ tarafından işletilen terminale 160 bin metreküp kapasiteli yeni bir LNG depolama tankı kazandırılacak. Yeni tankın devreye alınmasıyla birlikte tesisin toplam LNG depolama kapasitesi 255 bin metreküpten 415 bin metreküpe çıkarılacak.

Enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak

Gemilerle sıvı halde taşınan doğal gazın depolanması, ihtiyaç halinde yeniden gazlaştırılması veya sıvı formda kara tankerleriyle sevk edilmesi, Türkiye'nin doğal gaz tedarikinde esneklik sağlıyor.

Tekirdağ'da bulunan Marmaraereğlisi LNG Terminali, sahip olduğu günlük 37 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle özellikle kış aylarında artan doğal gaz talebinin karşılanmasında stratejik rol üstleniyor.

Terminal, küresel LNG filosundaki konvansiyonel gemilerin yanı sıra yüksek kapasiteli Q-Flex ve Q-Max sınıfı LNG gemilerine de hizmet verebiliyor.

Terminal yıllık 65 LNG gemisine hizmet veriyor

Marmaraereğlisi LNG Terminali'ne yılda ortalama 65 LNG gemisi yanaşıyor. Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini tek başına karşılayan terminal, enerji arz güvenliği açısından kritik tesisler arasında yer alıyor.

Terminalde LNG depolama ve gazlaştırma işlemlerinin yanı sıra kara tanker dolumu, yakıt ikmali ve yeniden yükleme operasyonları da gerçekleştiriliyor.

Bakan Bayraktar: "Doğal gaz altyapımızı daha da güçlendiriyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, LNG terminalindeki kapasite artışına ilişkin bilgi verdi.

Bayraktar, "Marmaraereğlisi LNG Terminalimizde yapımına başladığımız 160 bin metreküplük yeni depolama tankıyla tesisimizin toplam LNG depolama kapasitesini 255 bin metreküpten 415 bin metreküpe çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güçlü depolama altyapısının daha yüksek arz güvenliği, esneklik ve krizlere karşı daha dayanıklı bir enerji sistemi anlamına geldiğini belirten Bayraktar, Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yatırımların sürdürüleceğini vurguladı.