Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yürüttükleri hava devriyesi sırasında Sam Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde silahla havaya ateş açıldığını belirledi.

Drone kamerasına yansıyan görüntüler üzerine ekipler hızla harekete geçti.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Yapılan incelemede, düğünde tabancayla rastgele ateş açan kişinin Ü.Ö. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Magandalığa Karşı Denetimler Sürüyor

Emniyet yetkilileri, düğün, asker uğurlaması ve benzeri organizasyonlarda silahla havaya ateş açılmasının hem can güvenliğini tehdit ettiğini hem de yasal yaptırımlara neden olduğunu belirterek, bu tür olaylara yönelik drone destekli denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.