lay, sabah saatlerinde Gaziantep'in Sinan Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fuat Orhan ile kardeşi F.O. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, F.O. yanında bulunan tabancayla ağabeyine peş peşe ateş etti.

Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Fuat Orhan ağır yaralandı.

Hastanede Yaşamını Yitirdi

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Fuat Orhan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Şüpheli Kardeş Yakalandı

Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli F.O., jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın nedenine ilişkin başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.