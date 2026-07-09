Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi temasları kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. (DHA)

Kaynak: DHA