Olay, 28 Ocak'ta Bursa'nın Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi İzzet Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu (77), eşi Adalet Uzunoğlu (69) tarafından öldürüldü.

Adalet Uzunoğlu'nun, eşinin cesedini nacakla parçaladıktan sonra poşetlere koyarak evlerinin çevresindeki farklı çöp kutularına ve konteynerlere bıraktığı öne sürüldü.

Olaydan iki gün sonra polis merkezine giden Adalet Uzunoğlu, eşinin evin giriş kapısına gelen sese bakmak için aşağı indiğini ve bir daha geri dönmediğini belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede Ali Fuat Uzunoğlu'na ait cep telefonu, cüzdan ve kimlik bulundu. Ayrıca evin çeşitli noktalarında kan izlerine rastlandı.

Evde kan ve doku izleri tespit edildi

Adalet Uzunoğlu'nun verdiği ifadelerdeki çelişkiler üzerine soruşturma derinleştirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri tarafından evde detaylı çalışma yapıldı.

Bakımsız durumda olduğu belirtilen dairede; giriş bölümü, elektrik prizi, lavabo ve evde bulunan kesici aletlerde kan izleri belirlendi. Yapılan biyolojik incelemelerde ise çeşitli noktalarda doku parçalarına ulaşıldı.

Kriminal inceleme sonucunda kan ve doku örneklerinin kayıp olarak aranan Ali Fuat Uzunoğlu'na ait olduğu, satır ve bıçaktaki parmak izlerinin ise Adalet Uzunoğlu ile eşleştiği tespit edildi.

"Merdivenden düşüp öldüğünü düşündüm"

Kriminal raporun ardından Adalet Uzunoğlu, oğulları F.U. (48), M.U. (50) ve kardeşi M.Ö. (65) gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde eşini öldürmediğini savunan Adalet Uzunoğlu, cesedi parçalayıp çöplere attığını kabul etti. Uzunoğlu, eşini merdivenlerin yanında hareketsiz halde bulduğunu, öldüğünü düşündüğünü ancak korktuğu için durumu bildirmediğini ileri sürdü.

Adalet Uzunoğlu, 5 Nisan'da çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki oğlu ve kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlk duruşmada dikkat çeken savunma

"Eşe karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Adalet Uzunoğlu, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya katıldı.

Savunmasında olay günü eşini merdivenlerde bulduğunu anlatan Uzunoğlu, uzun süre beklediğini ancak eşinin kendine gelmediğini söyledi. Cesedi parçaladığını kabul eden sanık, işlemin birkaç saat sürdüğünü ve parçaları farklı çöp noktalarına bıraktığını ifade etti.

Mahkeme başkanının, "Kendi kendine düştü deseydiniz" sözleri üzerine Uzunoğlu, aklına kötü düşünceler geldiğini belirterek yaşadığı süreci anlattı. Tahliyesini isteyen sanık, cezaevindeki sağlık koşullarından şikayet etti.

Savunma avukatı akıl sağlığı incelemesi istedi

Sanık avukatı, Adalet Uzunoğlu'nun eşini öldürmediğini savunarak suçlamanın cesede yönelik işlemler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Avukat ayrıca müvekkilinin akıl sağlığıyla ilgili sorunları olduğunu, Alzheimer ilaçları kullandığını ve evinde aşırı miktarda çöp biriktirdiğini belirterek gözlem altına alınmasını talep etti.

Çocukları annelerinden şikayetçi olmadı

Adalet Uzunoğlu'nun oğulları F.U. ve M.U., duruşmada annelerinden şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Oğulları, annelerinin psikolojik sorunları olduğunu savunurken, babalarının ise aile içinde sert bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Adli Tıp incelemesi kararı verildi

Mahkeme heyeti, Adalet Uzunoğlu'nun akıl sağlığının belirlenmesi amacıyla gözetim altına alınmasına ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

Tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.