İran basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Alirıza Yusefi, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter ile bir araya geldi. Görüşmede, İngiliz yetkililerin İran'ın İngiltere'de güvenliği hedef alan eylemler planladığı yönündeki açıklamalarına ilişkin protesto notası büyükelçiye iletildi.

İran tarafı, söz konusu iddiaların "asılsız ve gerçek dışı" olduğunu savunarak suçlamaları reddetti.

"Eleştirilerden kaçma amacı taşıyor"

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin dile getirdiği suçlamaların, Londra yönetiminin uluslararası hukuka aykırı politikaları ile ABD ve İsrail'e verdiği desteğe yönelik eleştirileri gölgede bırakmayı amaçladığını öne sürdü.

Açıklamada ayrıca İngiltere, İran karşıtı terör ağlarına ve şiddet yanlısı gruplara ev sahipliği yapmak ve bu yapılara destek vermekle suçlandı. Tahran yönetimi, Londra'dan bu faaliyetlerin sona erdirilmesi için gerekli adımları atmasını istedi.