İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları koordine eden birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargâhı, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve deniz trafiğine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İran basınında yer alan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak ticaret gemileri ile petrol tankerlerinin güvenliği için kullanılacak tek emniyetli güzergâhın İran tarafından belirlenen rota olduğu ifade edildi.

"Boğazın Yönetimine Müdahaleye İzin Verilmeyecek"

Açıklamada, ABD'nin yükümlülüklerine bağlı kalmadığı ve İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in naaşının Irak'ta bulunduğu sırada ülkenin güneyindeki bazı noktaları hedef alarak ateşkes ve mutabakatı ihlal ettiği öne sürüldü.

Karargâh açıklamasında ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın işleyişi ve yönetimine yönelik herhangi bir dış müdahaleye izin verilmeyeceği vurgulanırken, uluslararası deniz taşımacılığında kritik öneme sahip boğazdaki güvenli geçişlerin İran'ın belirlediği kurallar çerçevesinde sağlanacağı belirtildi.

Hürmüz Boğazı Küresel Enerji Ticareti İçin Kritik Önemde

Hürmüz Boğazı, dünyanın en önemli enerji nakil hatlarından biri olarak kabul ediliyor. Basra Körfezi'nden çıkarılan petrolün önemli bir bölümü bu su yolu üzerinden uluslararası pazarlara ulaştırılıyor. Bu nedenle boğaza ilişkin güvenlik ve seyrüsefer açıklamaları, küresel enerji piyasaları ve deniz ticareti açısından yakından takip ediliyor.