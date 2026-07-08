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Çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı final maçları 14-15 Temmuz'da yapılacak. Turnuvada üçüncülük maçı 18 Temmuz'da, final karşılaşması ise 19 Temmuz'da oynanacak.

Program kapsamında 10 Temmuz'da İspanya ile Belçika karşı karşıya gelecek. 11 Temmuz'da ise Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre maçları oynanacak.

Turnuvada son 8 takım arasına kalan ekipler, yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Çeyrek final heyecanı 9 Temmuz'da Fransa ile Fas arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

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