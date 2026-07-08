Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Ankara'da Katar ve Bahreynli yetkililerle ayrı ayrı diplomatik temaslarda bulundu.

Kulaklıkaya, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ile Bahreyn Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Şeyh Abdulla bin Ali bin Khalifa Al Khalifa'yı Ankara'da kabul etti.

Gerçekleştirilen görüşmelerde Türkiye'nin Katar ve Bahreyn ile ikili ilişkilerinin mevcut durumu ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Taraflar ayrıca başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Diplomatik temasların, Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle yürüttüğü yakın diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.