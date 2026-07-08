Örnek No:55*

T.C.

KALECİK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Kalecik İlçe, YURTYENİCE Mahalle/Köy, 162 Ada, 24 Parsel, Dava konusu taşınmaz, tarıma el ...

Adresi : Ankara İli Kalecik İlçesi Yurtyenice Mahallesi 162 Ada 24 Parsel Sayılı Taşınmaz Kalecik / ANKARA

Yüzölçümü : 25.560,55 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.067.266,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri



1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:33



2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 11:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 11:33



2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Kalecik İlçe, YURTYENİCE Mahalle/Köy, 162 Ada, 62 Parsel, Dava konusu taşınmaz, tarıma el ...

Adresi : Ankara İli Kalecik İlçesi Yurtyenice Mahallesi 162 Ada 62 Parsel Sayılı Taşınmaz Kalecik / ANKARA

Yüzölçümü : 17.064,07 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.194.484,90 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri



1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 13:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 13:41



2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 13:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 13:41



3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Kalecik İlçe, YURTYENİCE Mahalle/Köy, 163 Ada, 2 Parsel, Dava konusu taşınmaz, tarıma elv ...

Adresi : Ankara İli Kalecik İlçesi Yurtyenice Mahallesi 163 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmaz Kalecik / ANKARA

Yüzölçümü : 15.202,55 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.896.306,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri



1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:45



2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 14:45



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.