Başkent Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi kapsamında birçok meydanda ve yollarda çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; bu düzenlemeler kapsamında; Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi üzeri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresinde yollar trafiğe kapandı.

BİLLBOARDLARDA İLGİNÇ İLANLAR

Başta trafiğe kapatılan olmak üzere ana arterde bulunan yollardaki Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait billboardlar dikkati çekti. Özellikle ana yollardaki büyük billboardlarda 36. NATO Zirvesi’ne ilişkin reklam ve tanıtımlara yer verildi. Ancak NATO Zirvesi haricinde de Antalya- Belek, İzmir- Çeşme, Bursa- Uludağ, Muğla- Bodrum, İzmir-Çeşme gibi illerde düzenlenecek farklı etkinliklerin reklamları dikkati çekti.

Bunlardan bazıları şu şekilde yer aldı: Antalya Belek’te 5-8 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “UCI Gran Fondo World Series Antalya 2026” Bisiklet Yarışları’nın tanıtımına ilişkin bir reklam, İstanbul’da 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan “Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı”nın tanıtımına ilişkin bir reklam, Bursa Uludağ’da 17-18-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Uludağ Premium Ultra Trail” yürüyüşünün tanıtımına ilişkin bir reklam.

Ankaralıların için Muğla Bodrum’daki bir Jazz Festivali’nin, Antalya Belek’teki (hem de Kasım ayında yapılacak olan) bir bisiklet yarışının, Bursa Uludağ’daki bir dağ yürüyüşünün nasıl ve ne şekilde bir önemi olabilir? Neden Ankara’ya uzak olan ve Ankaralıların kolay bir şekilde ulaşamayacağı illerdeki farklı organizasyonların reklamları billboardlarda yer aldı?

36. NATO Zirvesi kapsamında ülkemize gelen 32. liderin bu yollardan geçerken adı geçen ilanları görerek ülkenin genelindeki “kültür- sanat ve spor” organizasyonlarının Başkent Ankara’da ve Ankaralılara duyurulması imkanının sağlandığı algısı mı yapılıyor? Veya başta Ankaralılar olmak üzere tüm Türk vatandaşları kültür- sanat ve spor etkinliklerine çok duyarlı, refah seviyeleri üst düzeyde olduğu için bu tarz organizasyonları takip ediyor ve hiç kaçırmıyorlarmış gibi bir algı mı yaratılmaya çalışılıyor?

Zirve sonrasında bu tarz reklam ve ilanlar yer alacak mı? Yoksa zirvenin hemen ardından bu reklamlar toplanacak mı? Çünkü bu tarihe kadar Ankara’da bu tarz şehre çok uzak illere ait hiçbir tanıtım yapılmamıştı. Neler olacağını yaşayarak göreceğiz.

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