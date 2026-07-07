İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Premier Lig hedefi doğrultusunda yönetim kadrosunu güçlendirdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, sportif direktörlük görevine Okan Özkan'ı getirdi.

Daha önce Fenerbahçe'de uzun yıllar farklı görevlerde bulunan Okan Özkan, son olarak sarı-lacivertli kulüpte futbol koordinatörü olarak görev yapmıştı. Genç futbol adamı, geçtiğimiz sezon ise Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Pogon Szczecin'de futbol ve scout direktörü olarak çalıştı.

Hull City'den Premier Lig hedefi için yeni hamle

Premier Lig'e yükselme hedefiyle kadro yapılanmasını sürdüren Hull City, sportif yapılanmanın başına Okan Özkan'ı getirmek için görüşmelere başladı. Tarafların anlaşmaya varmasının ardından Özkan, İngiliz ekibinin yeni sportif direktörü oldu.

Futbolcu izleme, transfer organizasyonu ve kulüp yapılanması alanlarında deneyime sahip olan Okan Özkan'ın, Hull City'nin uzun vadeli sportif planlamasında önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

Acun Ilıcalı yönetimindeki Hull City, yeni sezonda hem saha içinde hem de kulüp organizasyonunda güçlü bir yapı oluşturarak Premier Lig'e yükselme mücadelesi vermeyi hedefliyor.