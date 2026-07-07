Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında hayata geçirilen HIT-Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısını duyurdu. Program kapsamında geleceğin savunma teknolojilerine yatırım yapacak firmalara vergi avantajından hibe desteğine, uygun koşullu finansmandan kamu alım desteğine kadar geniş kapsamlı teşvikler sağlanacak.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inovasyonun ancak sanayileşmeyle stratejik güce dönüşebileceğini belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, 5 milyar dolar tutarındaki destek bütçesiyle HIT-Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı'nı başlatıyoruz. Kapsamlı yatırım teşvik programımız HIT-30 kapsamında geleceğin kritik teknolojilerini geliştiren yatırımlara güçlü bir destek paketi sunacağız." ifadelerini kullandı.

Savunma yatırımlarına kapsamlı teşvik paketi

Bakan Kacır, çağrı kapsamında yatırımcılara sunulacak destekleri de paylaştı. Buna göre savunma teknolojilerine yatırım yapacak şirketlere;

Yüzde 60'a varan vergi teşviki,

Yüzde 20'ye varan hibe desteği,

Kamu alım garantisi ve istihdam desteği,

Kamu test ve doğrulama altyapılarına erişim,

Yatırım arazisi tahsisi,

Yatırım tutarının yüzde 70'ine kadar uygun koşullu finansman imkânı sağlanacak.

Kacır, programın yenilikçi şirketlerin daha hızlı ölçeklenmesini ve üretim kapasitelerini artırmasını hedeflediğini belirterek, "İnovasyonu endüstriyel kapasiteye, endüstriyel kapasiteyi de stratejik güce dönüştürüyoruz. Avrupa'nın üretim merkezi Türkiye, en ileri savunma teknolojilerinin yaygınlaştırılmasını hızlandıracak yatırımlara ev sahipliği yapmaya hazır." dedi.

NATO'nun yeni yaklaşımıyla uyumlu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edinilen bilgilere göre, HIT-Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı, NATO'nun savunma teknolojilerinin seri üretime kazandırılmasını önceliklendiren ve liderlere sunulacak "İnovasyon Ölçeklendirme Programı" yaklaşımıyla uyumlu olarak hazırlandı.

Toplam 5 milyar dolarlık destek bütçesine sahip programla, yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren firmaların yatırım süreçlerinin hızlandırılması, üretim kapasitelerinin artırılması ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki rekabet gücünün daha da yükseltilmesi hedefleniyor.