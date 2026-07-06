Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının kısa sürede büyüdüğü öğrenildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarına takviye ekiplerin de yönlendirildiği bildirildi.

Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için bölgede gerekli önlemler alınırken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.