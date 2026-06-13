Bakan Çiftçi paylaşımında, "Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Sahadaki ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çiftçi, "Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını devam ettirmektedir" dedi.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açıklamasını "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" sözleriyle tamamladı.

Yetkililer, deprem sonrası bölgede inceleme ve tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı belirtildi.

Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08’de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını devam… https://t.co/zV1MKIzunh Sultan Sazlığı Milli Parkı'na Bayram Akını İçeriği Görüntüle June 12, 2026