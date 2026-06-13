AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 00.08'de Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildiği belirtildi.
Açıklamada, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten AFAD, ekiplerin bölgede inceleme ve tarama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Yetkililer, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiğini ve gerekli durumlarda kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi.
Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08’de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— AFAD (@AFADBaskanlik) June 12, 2026
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.… https://t.co/9cs0REpMA5