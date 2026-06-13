AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 00.08'de Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildiği belirtildi.

Açıklamada, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten AFAD, ekiplerin bölgede inceleme ve tarama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Yetkililer, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiğini ve gerekli durumlarda kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi.