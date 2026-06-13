Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın sınava girecek öğrenciler için başarı mesajı yayımlandı. Mesajda, sınav heyecanı yaşayan öğrencilerin yanı sıra ailelerinin de bu süreçte büyük emek verdiğine dikkat çekildi.

Paylaşımda, “Yarın LGS’ye girecek tüm evlatlarımıza yürekten başarılar diliyor, sınavın her biri ve aileleri için hayırla sonuçlanmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerin uzun süredir sınava hazırlandığı hatırlatılan mesajda, gösterilen çabanın ve kararlılığın her türlü takdirin üzerinde olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Aylarca gösterdiğiniz emek, sabır ve azim her türlü takdirin üzerindedir” denilerek öğrencilerin sınav sonucundan bağımsız olarak verdikleri mücadelenin önemli olduğu belirtildi.

Sınava katılacak tüm öğrencilere moral vermeyi amaçlayan mesaj, “Allah zihin açıklığı versin” temennisiyle sona erdi.

Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin katılacağı LGS, yarın iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre tercih edecekleri liselere yerleşebilmek için ter dökecek. Aileler de sınav günü boyunca çocuklarının heyecanına ortak olacak.