Ankara'nın Güdül ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi, aile arasında çıkan kanlı kavgayla sarsıldı. İddiaya göre, aile bireyleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir tartışma çıktı.

Kurşun Yağdırdı: Karı-Koca Olay Yerinde Can Verdi

Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz öğrenilemeyen damat, yanında getirdiği tabancayı çıkararak kayınpederi Yakup K. (48) ve kayınvalidesi Emine K.'ya (48) peş peşe ateş etti. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılan çifti gören çevredekiler, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Yakup K. ve Emine K. çiftinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan Arbedede Yaralanan Damat Gözaltında

Olay esnasında çıkan arbede sırasında hafif şekilde yaralandığı öğrenilen şüpheli damat, emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden karı-kocanın cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olayla ilgili Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.