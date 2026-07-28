Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta dev transfer hamlesine dair resmi açıklama geldi. Basın mensuplarının karşısına geçen Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Mohamed Salah ile yürütülen transfer sürecinin detaylarını paylaştı.

"Hem Sportif Hem Ticari Fizibilite Yapıldı"

Transferin sadece bir saha içi hamlesi değil, küresel bir marka projesi olarak kurgulandığını belirten Önder Özen, oyuncuyla 3 kez temas kurulduğunu ifade etti:

"Bir süredir Muhammed Salah ile ilgili çok fazla spekülasyon oluştu. Salah gibi uluslararası kimliği son derece yüksek bir süper yıldızla temasa geçtik. Bu küresel bir hamleydi. Ürünleştirme potansiyelini inceledik; ne kadar forma satılır, yurt dışında nasıl bir ticari karşılık bulur şeklinde kapsamlı bir fizibilite çalışması yaptık. Toplamda Salah ile 3 kez görüşme gerçekleştirdik. 2 defa ben projeyi ve göreceği ilgiyi anlatmak adına görüştüm. 1 defa da teknik direktörümüz Italiano ile taktiksel detaylar üzerine akıcı bir görüşme yapıldı." Mustafa Er'den Temkinli Mesaj: "Skora Değil, Oyunun Gelişimine Bakıyoruz" İçeriği Görüntüle

"21 Temmuz'dan Sonra Süreç Çıkmaza Girdi"

Görüşmelerin olumlu başladığını ancak ilerleyen süreçte finansal taleplerin kulüp dengelerini bozduğunu vurgulayan Özen, transferin tıkanma noktasına nasıl geldiğini şu sözlerle aktardı:

"Salah transferi 21 Temmuz'dan itibaren yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı azaldı hem de finansal tarafı çıkmaza sokacak aşırı istekler gelmeye başladı. Belki bu mali taleplerden Salah’ın sonradan haberi dahi olmamış olabilir. Ancak finansal parametreler kulübümüzün sınırlarını aştı."

"Başkan Serdal Adalı Popülist Bir Karar Vermedi"

Kulübün mali yapısını ve prestijini korumak adına masadan kalkıldığını belirten Futbol Direktörü Önder Özen, transfer dosyasının kapandığını duyurdu:

"Sayın Başkan Serdal Adalı, popülist bir yaklaşım sergilemek yerine kulübümüzün ilkelerini koruyarak masadan kalkma kararı aldı. Beşiktaş’ın sunduğu son teklif, kulüp kimliğimize ve vizyonumuza zarar vermeyecek son noktaydı. Mohamed Salah dosyası bizim için şimdilik tamamen rafa kalkmıştır."