Trendyol 1. Lig'de yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen Pendikspor, hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan ve 1.850 metre rakıma sahip Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp çalışmalarına devam ediyor.

Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas organizasyonları, şut çalışmaları ve taktik uygulamalar üzerinde yoğunlaştı. Tempolu geçen idmanda oyuncuların hırslı görüntüsü dikkat çekti.

Pendikspor, Erciyes'teki kamp sürecinde fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını tamamlayarak 2026-2027 sezonuna en iyi şekilde girmeyi hedefliyor. İstanbul temsilcisinin kamp programı kapsamında hazırlık maçlarıyla da form grafiğini yükseltmesi bekleniyor.