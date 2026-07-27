15 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN):2026/1286427

1-İdarenin

1.1.Adı :ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

1.2.Adresi:Varlık Mahallesi Halil Sezai Erkut Caddesi YENİMAHALLE/ANKARA YENİMAHALLE/ANKARA

1.3.Telefon numarası:03127970000

1.4.İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1.Tarih ve Saati:25.08.2026 - 14:30

2.2.Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres:ETLİK SEHİR HASTANESİ KOORDİNATÖR BAŞHEKİMLİK SATINALMA BİRİMİ TOPLANTI SALONU

3-İhale konusu mal alımının

3.1.Adı: 15 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

3.2.Niteliği, türü ve miktarı:

15 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer:ETLİK ŞEHİR HASTANESİ TIBBİ SARF ANA DEPO

3.4. Süresi/teslim tarihi:İhtiyaç listesinde belirtilen tüm malzemeler yüklenici ile sözleşme imzalandıktan sonra ilgili deponun siparişine müteakip tek seferde veya peyder pey siparişlerin bildirilmesini müteakip 10 takvim günü içerisinde teslimat yapılacaktır. Teslim programı İdareden kaynaklı sebeplerle, zorunlu olması durumunda İdare tarafından değiştirilebilir. Değişiklik yükleniciye 2 gün önceden yazılı olarak bildirilecektir.

3.5.İşe başlama tarihi:Taraflarca sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.

4-Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1.Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1.Teklif mektubu.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2.Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi

4.3.2.Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:ÜTS KAYIT BELGESİ

Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Kayıt Bilgileri

4.3.3.Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:Katalog

4.3.4.Numune sunulması istenmektedir.

4.3.5.İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:İhale teknik şartnamelerinde istenen diğer belgeler.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



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