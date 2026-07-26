Bursaspor, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Mustafa Er, maçın skorundan ziyade takımın sahaya yansıttığı oyun anlayışının kendileri için daha önemli olduğunu ifade etti.

Rakip takımın teknik direktörü Arda Turan'a ve Shakhtar Donetsk kulübüne teşekkür eden Er, yoğun fikstüre rağmen Bursa'ya gelmelerinin önemli olduğunu söyledi. Shakhtar'ın güçlü ve uluslararası tecrübeye sahip bir ekip olduğuna dikkat çeken deneyimli teknik adam, bu karşılaşmanın ölçü alınacak bir kriter olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

"Rakibi Gözümüzde Büyütmeyeceğiz"

Mustafa Er, oyuncularına her zaman aynı anlayışı aşıladığını belirterek, rakip kim olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Hiçbir rakibi gözlerinde büyütmeyeceklerini ifade eden Er, aynı zamanda daha zayıf görünen takımları da küçümsemeyeceklerini söyledi. Takımın temel prensiplere bağlı kalarak, disiplinli ve planlı bir oyun sergilemesini istediklerini belirten Er, fiziksel ve taktiksel gelişimin her geçen gün sürdüğünü kaydetti.

"Artık Hedef Bodrum FK Maçı"

Hazırlık döneminde yoğun bir çalışma temposu geçirdiklerini belirten Mustafa Er, futbolculara iki günlük izin verileceğini açıkladı. Lige odaklanacaklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, perşembe gününden itibaren Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi.

Hazırlık sürecini tamamlamak adına hafta sonu dış rakip bulunamaması halinde takımın kendi arasında bir antrenman maçı yapmasının planlandığını da sözlerine ekledi.