Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ikametinde kenevir yetiştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yönetmen Ezel Akay, hakkındaki iddialara ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Akay, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

"Yayılan haberlere çok hayret ettim"

Sanal medya hesabından paylaşım yapan Ezel Akay, kamuoyunda yer alan haberlere tepki gösterdi. Akay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dostlar, bir ifade verdim çıktım, yayılan haberlere çok hayret ettim. Lütfen medyada gördüğünüz her habere inanmayınız, maalesef devir böyle. Hayatında hiçbir suça bulaşmamış biri olarak süren yargılamanın sonucunu beklemenizi tavsiye ederim. Sözü edilen evler kiminmiş, olay neden büyümüş, hepsini mahkeme sonunda öğreneceksiniz. Sevgiler ve daha önemli meselelerle ilgilenmeye devam. Bu arada evimi merak edenleri eve beklerim."

Soruşturma sürüyor

Ezel Akay hakkında yürütülen soruşturma devam ederken, olayla ilgili hukuki sürecin ilerleyen aşamalarda netlik kazanması bekleniyor. Yönetmen, kamuoyuna yaptığı açıklamada yargı sürecinin sonucunun beklenmesi gerektiğini vurgulayarak, hakkında çıkan haberlere temkinli yaklaşılması çağrısında bulundu.