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Yaralıların tedavi altına alındığı öğrenilirken, kazanın nedeninin belirlenmesi için polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü K.O. ile araçta bulunan G.O., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, Kilis Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. K.O. yönetimindeki 80 LS 959 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan yön tabelasının direğine çarptı.

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