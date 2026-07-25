Keçiören Belediyesi, çocukları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Belediye Kent Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Cesur Balık" adlı çocuk oyunu, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Mor ışık kukla tiyatrosu tekniği kullanılarak hazırlanan gösteri, görsel efektleri ve renkli sahne tasarımıyla minik izleyicilere farklı bir tiyatro deneyimi sundu.

Merak duygusuyla çıktığı yolculukta birçok macera yaşayan küçük bir balığın hikâyesini anlatan oyun, çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Hem eğlendirdi hem de değerler eğitimi sundu

Yaklaşık 40 dakika süren tek perdelik gösteride çocuklara; merak etmenin, öğrenmenin ve cesaretle yeni deneyimlere adım atmanın önemi eğlenceli bir dille aktarıldı. Mor ötesi ışık altında karanlıkta parlayan kuklalarla sahnelenen performans, görsel zenginliğiyle dikkat çekti.

Oyun boyunca doğaya saygı, paylaşma, dayanışma ve birlikte hareket etmenin önemi vurgulanırken; empati, dürüstlük, sorumluluk, güven, sevgi ve dostluk gibi temel değerler de hikâye aracılığıyla çocuklara aktarıldı.

Çocuklardan büyük ilgi, ailelerden teşekkür

Yönetmenliğini Caner Karadağ'ın üstlendiği "Cesur Balık", Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi öğrencileri için özel olarak sahnelendi. Müzikleri, mizahi anlatımı ve renkli karakterleriyle beğeni toplayan oyun, salonu dolduran çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Gösteriyi izleyen aileler ise Keçiören Belediyesinin çocuklara yönelik kültür ve sanat faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini ifade etti.