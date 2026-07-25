Milli savunma sanayiinde heyecanlandıran bir gelişme daha yaşandı. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından milli imkanlarla geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, gerçekleştirilen son atış faaliyetinde sergilediği üstün performansla göz doldurdu.

SSB Heyeti Huzurunda Zorlu Senaryolar

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar ve beraberindeki heyetin katılımıyla düzenlenen testlerde TOLGA, önceden belirlenen farklı senaryoları bir bir başarıyla icra etti. Sistem; hem soft-kill (elektronik/yazılımsal engelleme) hem de hard-kill (fiziki imha) atışlarında %100 başarı oranına ulaştı.

Kamikaze Dronlar ve İHA’lara Karşı Tam Koruma

TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, testler sırasında günümüz modern harp sahasının en büyük tehditlerinden olan kamikaze dronlar ile sabit kanatlı İHA'ları anında tespit edip etkisiz hale getirerek modern hava tehditlerine karşı rüştünü bir kez daha ispatladı.

"Etkili, Basit ve Ucuz (EBU) Çözüm"

MKE’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sistemin daha önce yabancı heyetler ve güvenlik güçlerince yapılan testlerden de tam not aldığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi; kamikaze dronlar ve sabit kanatlı İHA'ları başarıyla etkisiz hâle getirerek modern hava tehditlerine karşı etkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Ülkemiz için modern savaş tehditlerine karşı etkili, basit ve ucuz (EBU) çözüm sunuyor. Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız savunma sanayii hedefi için millî gücümüzle üretmeye devam ediyoruz."