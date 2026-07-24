Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ile bir şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hakimlik, soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen bir diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Muhabir: Şevval Ateş Alkan