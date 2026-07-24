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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Hakimlik, soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen bir diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ile bir şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

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