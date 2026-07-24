İletişim Burhanettin Duran, Batı Trakya Türklerinin lideri Dr. Sadık Ahmet'i ölümünün 31'inci yıl dönümünde andı.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin unutulmaz ismi Dr. Sadık Ahmet'i vefatının 31'inci yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Ömrünü Batı Trakya Türklerinin meşru haklarını savunmaya ve sesini uluslararası platformlarda duyurmaya adayan Dr. Sadık Ahmet; cesareti, ilkeli duruşu ve mücadelesiyle hafızalarda müstesna bir yer edinmiştir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun' dedi.