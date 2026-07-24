Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2026/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sonuçlarına 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 11.45'ten itibaren ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Yerleştirme sonuçları, adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sorgulanabiliyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden elektronik ortamda erişime açıldı.