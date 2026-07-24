Olay, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan C.Z. ve M.E.Ö., sokakta buluştu. Yürüdükleri sırada M.E.Ö., bir anda C.Z.'ye yumruk atıp, belindeki tabancayı çıkararak 3 el ateş etti. İki kurşun ile her iki bacağından yaralanan C.Z., yere yığıldı. C.Z., H.E.P.'nin kullandığı otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastanede tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelileri kısa sürede yakaladı. M.E.Ö. ifadesinde, 'Anneme ve babama küfürler, bana hakaretler etti. Bana konum attı ve istediği yere gittim. Küfürlerin ses kayıtları da mevcuttur. Olay bu sebeple meydana gelmiştir' dedi.