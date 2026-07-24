Aydın'ın Söke ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Söke ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Işık ve Demirtaş aileleri arasında kız alıp verme meselesi ve aile içi geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Umut Cabaş (38), hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis Ekiplerinden Geniş Güvenlik Önlemi

Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İki aile arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması amacıyla mahalle, hastane ve karakol çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.