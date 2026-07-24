Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ankara Kültür Yaz Sahnesi etkinlikleri, Ağustos ayında Başkentlilere ücretsiz konserlerle dolu bir program sunuyor. Farklı parklarda gerçekleştirilecek etkinliklerde pop müzikten Türk Halk Müziği'ne uzanan geniş bir repertuvar müzikseverlerle buluşacak.

Ankara Echoes 1 Ağustos'ta Kurtuluş Parkı'nda

Kültür Yaz Sahnesi'nin ilk durağı Kurtuluş Parkı olacak. Ankara Echoes, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'desevilen şarkıları ve enerjik sahne performansıyla Ankaralılara unutulmaz bir yaz akşamı yaşatacak.

Türk Halk Müziği Altınpark'ta Yankılanacak

Program kapsamında Afşin ve Derya Karakayış, 2 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de Altınpark'ta sahne alacak. Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerini seslendirecek sanatçılar, Başkentlilere türkü dolu bir gece yaşatacak.

Kayahan Şarkıları Altındağ'da Seslendirilecek

Ankara Kültür Yaz Sahnesi'nin bir diğer önemli etkinliği ise 7 Ağustos Cuma günü Aliya İzzetbegoviç Parkı (Altındağ)'nda düzenlenecek. Beste Açar ve Kent Orkestrası, "Kayahan İmza Konseri" kapsamında usta sanatçı Kayahan'ın hafızalara kazınan eserlerini saat 20.00'de müzikseverlerle buluşturacak.

Tüm Konserler Ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca devam eden Kültür Yaz Sahnesi etkinlikleriyle Başkentlileri açık havada müzikle buluşturmaya devam ediyor. Kurtuluş Parkı, Altınpark ve Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda gerçekleştirilecek konserlerin tamamı ücretsiz olarak düzenlenecek.

Başkentliler, yaz akşamlarını müzik eşliğinde geçirmek için Ankara Kültür Yaz Sahnesi etkinliklerine ücretsiz katılım sağlayabilecek.