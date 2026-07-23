Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Çamoba Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 17.30 sıralarında yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

İlk müdahale kapsamında Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ve 30 personel sevk edildi. Ayvalık Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği de bir araçla söndürme çalışmalarına destek verdi.

Takviye ekipler bölgeye gönderildi

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışması sürerken, bölgeye 4 arazöz ile 2 su ikmal aracı daha takviye olarak gönderildi.

Ekiplerin alevlerin çevredeki ormanlık alanlara yayılmasını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.