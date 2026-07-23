Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro oluşturmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmalarının yanı sıra ayrılması muhtemel oyuncular da gündemi meşgul ediyor.

İddialara göre teknik direktör Okan Buruk, kadro yapılanması kapsamında bazı isimlerle yolların ayrılmasına sıcak bakıyor. Bu doğrultuda Victor Nelsson, Wilfried Singo ve Sara'nın geleceklerinin yeniden değerlendirildiği öne sürülüyor.

Savunma ve orta sahada değişim planı

Avrupa kulüplerinin uzun süredir ilgisini çeken Victor Nelsson'un gelen teklifler doğrultusunda takımdan ayrılabileceği konuşulurken, sağ bek Wilfried Singo'nun da yeni sezon planlamasında öncelikli isimler arasında yer almadığı iddia ediliyor.

Orta sahada forma giyen Sara'nın ise beklenen istikrarı yakalayamaması nedeniyle transfer tekliflerinin değerlendirilmesinin gündemde olduğu öne sürülüyor.

Hedef daha güçlü ve dinamik kadro

Galatasaray yönetiminin olası oyuncu satışlarından elde edilecek gelirle yeni transferlere kaynak oluşturmayı planladığı belirtiliyor. Teknik heyetin, yaş ortalaması daha düşük, atletik ve Avrupa seviyesinde rekabet edebilecek bir kadro oluşturmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Sarı-kırmızılıların özellikle savunma ve orta saha bölgelerine yeni takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü de gelen iddialar arasında yer alıyor.

Öte yandan Victor Nelsson'un olası ayrılığı taraftarlar arasında farklı görüşlere neden olurken, bazı taraftarlar yüksek bonservis gelirinin önemli olduğunu savunurken bazıları ise deneyimli savunmacının takımda kalmasını istiyor.