Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen yıldız futbolcuları gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda hücum ve orta saha hattına üst düzey takviyeler yapmak istediği belirtiliyor.

İddialara göre transfer listesinde Milan'ın Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao, Manchester United'ın orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, Juventus'un Sırp golcüsü Dušan Vlahović ve Real Madrid'in Fransız yıldızı Eduardo Camavinga bulunuyor.

Hedef, Avrupa'da rekabet edecek kadro

Galatasaray yönetiminin yalnızca Süper Lig şampiyonluğunu değil, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabilecek bir kadro oluşturmayı amaçladığı ifade ediliyor. Bu doğrultuda uluslararası deneyime sahip futbolcuların transferi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Transfer çalışmalarında mali dengenin de gözetildiği, yüksek maliyetli oyuncular için sponsorluk anlaşmaları ve farklı finansman modelleri üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Genç ve tecrübeli isimler birlikte düşünülüyor

Sarı-kırmızılıların transfer stratejisinde yalnızca yıldız futbolcuların değil, uzun vadede kulübe katkı sağlayabilecek genç oyuncuların da önemli yer tuttuğu ifade ediliyor. Böylece hem kısa vadeli başarı hem de geleceğe yatırım yapılması hedefleniyor.

Öte yandan adı Galatasaray ile anılan futbolcular, spor kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Rafael Leao, Bruno Fernandes, Dušan Vlahović ve Eduardo Camavinga ile ilgili iddialar taraftarlar arasında büyük heyecan oluştururken, kulüpten bu isimlerle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.