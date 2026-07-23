Gülistan Doku soruşturması kapsamında Ankara'da 2 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, bilişim alanında faaliyet gösterdiği değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un telefonları incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, tutuklu bulunan Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un talimatları doğrultusunda hareket ettiği değerlendirilen 2 bilişim şüphelisi belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için bu sabah Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Tuncay Sonel ile Gökhan Ertok arasındaki yazışmaların ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten yaralama", "yağma" ve "bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme" suçları kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.