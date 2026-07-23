Muğla, Antalya, Denizli, Aydın, Kastamonu ve Afyonkarahisar başta olmak üzere birçok kentte çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan yazılı açıklama yaptı.

Orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu belirten Aslan, geçtiğimiz yıl meydana gelen yangınların yüzde 96’sının insan kaynaklı olduğunu ifade etti. Aslan, insan kaynaklı yangınların da büyük ölçüde ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıktığını söyledi.

Söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, kontrolsüz yakılan mangal ateşleri, anız ve bahçe atıklarının yakılması ile cam şişelerin yangınlara neden olabileceğini belirten Aslan, “Ormanlarımız yalnızca aşırı sıcaklardan veya doğal şartlardan dolayı yanmıyor. Ormanlarımız çoğu zaman bir insanın dikkatsizliği, tedbirsizliği ve sorumsuzluğu nedeniyle yanıyor” dedi.

“ORMAN İŞÇİLERİNİN CANI TEHLİKEYE ATILIYOR”

Yangınlarla mücadele eden orman işçilerinin ağır şartlarda görev yaptığını vurgulayan Aslan, ihmallerin ekiplerin hayatını da riske attığını belirtti.

Aslan, “Birileri birkaç saniyelik dikkatsizlik yapıyor; o dikkatsizliğin bedelini orman yangın işçilerimiz günlerce alevlerin arasında mücadele ederek ödüyor. Her kontrolsüz ateş, her söndürülmemiş izmarit ve her sorumsuz davranış, aynı zamanda bir orman işçisinin hayatını tehlikeye atmaktır” ifadelerini kullandı.

“YANGIN ÇIKMADAN ÖNLEM ALINMALI”

Yangın çıktıktan sonra müdahale etmenin yeterli olmadığını belirten Aslan, asıl mücadelenin yangınların çıkmasını önlemek olduğunu söyledi.

Vatandaşlara yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgârın etkili olduğu günlerde daha dikkatli olmaları çağrısında bulunan Aslan, ormanlık alanlarda ve ormanlara yakın bölgelerde ateş yakılmaması, anız ve bahçe atıklarının yakılmaması ve sigara izmaritlerinin gelişigüzel atılmaması gerektiğini belirtti.

Aslan, en küçük dumanın görülmesi halinde ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasını istedi.

“İHMALİN BEDELİ AĞIR OLMALI”

Orman yangınlarına neden olan ihmal ve sorumsuzluklara karşı yaptırımların caydırıcı olması gerektiğini ifade eden Aslan, yangına sebep olan kişilerin hızlı şekilde tespit edilerek adli ve idari süreçlerin gecikmeden işletilmesi gerektiğini söyledi.

Aslan, “Bir kişinin dikkatsizliği sonucunda binlerce ağaç, yaban hayatı, köyler, tarım alanları ve insanların hayatları tehlikeye giriyorsa uygulanacak yaptırım da ortaya çıkan zararın büyüklüğüyle orantılı olmalıdır” dedi.

Yangınlarla mücadele eden orman işçileri, itfaiye ekipleri, pilotlar, güvenlik güçleri ve gönüllülere teşekkür eden Aslan, Yeşil Vatan’ın korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Aslan, açıklamasını, “Orman yangınlarının çok büyük bölümü önlenebilir yangınlardır. Önlenebilir bir yangına sebep olmak kader değildir; ihmal ve sorumsuzluktur. Yeşil Vatan’ı ihmale, dikkatsizliğe ve sorumsuzluğa teslim etmeyeceğiz” sözleriyle tamamladı.