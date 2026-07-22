DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, sosyal medya hesabındaki paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında dün Ankara'da gözaltına alındı. Geceyi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Uludağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Hakimlik sorgusunun ardından Uludağ hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Mahkeme, gazetecinin haftada 4 gün imza vermesi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
Avukatının aktardığı bilgiye göre soruşturma, Uludağ'ın yargı sistemine yönelik eleştiriler içeren sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlatıldı.
Uludağ hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinde yer alan "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.