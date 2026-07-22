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Uludağ hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinde yer alan "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

Avukatının aktardığı bilgiye göre soruşturma, Uludağ'ın yargı sistemine yönelik eleştiriler içeren sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlatıldı.

Hakimlik sorgusunun ardından Uludağ hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Mahkeme, gazetecinin haftada 4 gün imza vermesi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

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