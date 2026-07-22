İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu haftalık grup toplantısında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapacağı “Terörsüz Türkiye” kapsamında hazırlanan çerçeve yasayı görüşmeden önce partisinin görüşlerini açıkladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un “çerçeve yasa” konusunda kendileriyle görüşeceğini, belirterek

“Baştan söyleyeyim, Biz bugüne kadar diyeceğimizi dedik. Bizim sözümüz milletimizin sözüdür.

Sayın Kurtulmuş gelsin Söyleyeceklerini söylesin. Görüşme tamamlandığında da

Sayın Kurtulmuş’un bize ne anlattığını, Bizim kendisine ne söylediğimizi, hangi soruları sorduğumuzu ve hangi cevapları aldığımızı eksiksiz biçimde Aziz milletimizle aynıyla paylaşacağız. Bizi tanıdığı için, Kendisi de bunu bilerek gelecektir.” İfade etti.

“APO ELİ KANLI KATİLDİR”

Çerçeve yasa ile ;“İmralı canisine özgürlük!” istendiğini söyleyen Dervişoğlu” Onun hükmü, sıfatı, cismi bellidir: İmralı’daki müebbetlik terör hükümlüsü, Vatan hainidir. Millet düşmanıdır. Elli bin canımızın katilidir.” diye konuştu.

Dervişoğlu şunları söyledi:

“Hazırlanacak kanunun Meclise gelmeden önce İmralı’ya ve PKK’ya gönderilmesini, onların görüşünün alınmasını istiyor. Abdullah Öcalan’ın serbestçe yaşayıp çalışmasının önünde hukukî değil,

Sadece siyasî bir engel bulunduğunu iddia ediyor.



Geldiğinde Sayın Numan Kurtulmuş’a soracağım: Siz, Türk milletinin hukukunun çizdiği çerçeveden mi,Yoksa PKK’nın ve İmralı’nın çizilmesini istediği çerçeveden mi konuşacaksınız?



Ağzına kadar gaflet ve yabancı parmağı iziyle dolu bu düzenleme fikrini, cesaret edip, Türk milletinin mi, Yoksa İmralı’nın mı onayına sunacaksınız?

“TEZGAHA DÜŞMEYİN”

Kavramlarla bize oyun oynamaya kalkmayın! Bu tezgaha düşmeyiz! Adına “geçici yasa” diyebilirsiniz.

“Münhasır yasa”, “entegrasyon yasası” veya “barış hukuku” diyebilirsiniz. Kelimeleri değiştirerek hakikati değiştiremezsiniz. Hele hele elli bin insanın katiline kravat takıp onu barış güvercinine çeviremezsiniz.

Onun hükmü, sıfatı, cismi bellidir: İmralı’daki müebbetlik terör hükümlüsü, Vatan hainidir.

Millet düşmanıdır. Elli bin canımızın katilidir.



Anladığım kadarıyla, Devlete karşı işlenen suç diye Dahiyane bir çözüm ürettiğini zannedenleriniz var.

Aranızda devlet biziz oyunu oynayanlar var. Bilin ki, Türk Milletinin kendinden ayrı bir devleti yoktur.

Ona karşı işlenmiş suçları da affedebilecek bir iktidar yoktur!

Yeri gelmişken sormak istiyorum: Ortada zihnisinir bir tarif dolaşıyor. Neymiş efendim, “suça bulaşmayan teröristler” Ya, aklı başında bir Allah’ın kulu anlatsın, Suça bulaşmamış terörist ne demektir? Teröre bulaşmayan terörist kimdir bize söylesin.

“PAZARLIK YAPILIYOR

İktidar cephesinden yapılan açıklamalar, Uyarılarımızın ve kaygılarımızın haklılığını ortaya koyuyor.

İlk günden beri söylüyoruz: Bu, “Sal Apo’yu, al başkanlığı” pazarlığıdır. Bir AKP genel başkan yardımcısı, aynı konuşmanın içinde Hem yeni anayasa ve referandumdan

Hem de “Terörsüz Türkiye” diye adlandırdıkları süreç için hazırlanacak Çerçeve düzenlemeden bahsediyor.

Dikkat buyurun, “Hem süreç hem Anayasa” Soruyorum: Hangi müstakbel anayasa maddesi,

Hangi örgüt talebine karşılık geliyor? Siz Türk Milletinden neyi saklıyorsunuz?

Vatandaşlık tanımı, millî kimlik, üniter devlet yapısı Ve yerel yönetimler üzerinden hangi pazarlıkların zeminini hazırlıyorsunuz? Bu soruları sormak Cumhuriyete karşı namus borcumuzdur.

Anayasa, bir iktidarın ömrünü uzatmak veya bir terör örgütünün taleplerini hukuk düzenine taşımak için yapılmaz.

ANAYASA DESTEĞİNE GEÇİT YOK”

Anayasa, Türk milletinin ortak hayat sözleşmesidir. İYİ Parti’nin bu konudaki tutumu açıktır:

Tek adam düzenini tahkim edecek, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemini kalıcılaştıracak,

Türk milletinin adını ve egemenliğini tartışmaya açacak, Üniter devlet yapımızı zayıflatacak hiçbir anayasa değişikliğine Destek de, izin de vermeyiz. 50 yıl devlete başkaldıranları, 50 bin insanımızın kanını dökenleri İktidarınız sürsün diye ödüllendirmenize rıza gösteremeyiz.

Sömürge valisi dostlarınızın ajandasını da size uygulatmayız.”