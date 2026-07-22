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Gözaltıların, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtilirken, gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

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