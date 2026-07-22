Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde okullarda ruh sağlığının erken dönemde değerlendirilmesine yönelik yeni bir uygulama hayata geçiriliyor.

Uygulama kapsamında 4, 7, 9 ve 11. sınıf öğrencilerine anket temelli ruh sağlığı risk taraması yapılacak. Tarama sürecine yalnızca öğrenciler değil, veliler ve öğretmenler de dahil edilecek.

Elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin risk düzeyi belirlenecek. Değerlendirme sonucunda ihtiyaç duyulan öğrenciler, durumlarına göre Sağlıklı Hayat Merkezleri, aile hekimleri veya hastanelere yönlendirilecek.

Uygulamanın, ruh sağlığı sorunlarının erken tespit edilmesi ve gerekli destek mekanizmalarının zamanında devreye alınmasını amaçladığı belirtildi.