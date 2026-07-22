Kartal'da kayıp olarak aranan Gülay Polat cinayete kurban gitti

Erdoğan, Trump ile Kol Kola!

Yeni Maaş Tabloları Netleşti: Memur ve Emekliye Yüzde 13,52 Zam!

Bakan Güler: Savunma sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Özdemir ve Eroğlu’ndan SONSÖZ’e ziyaret!

Ankara'yı adım adım keşfediyorlar: Başkentlilerin yeni rotası Ayaş oldu

İran ile ABD arasında son dönemde tırmanan gerilim, Orta Doğu'daki Amerikan üslerini yeniden hedef haline getirirken, Harir Üssü'ne yönelik saldırıda ölen Amerikan askerlerinin sayısı da üçe yükselmiş oldu.

Pentagon, saldırıya ilişkin soruşturma ve değerlendirme sürecinin sürdüğünü belirtirken, olayın ardından bölgedeki ABD üslerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre Swinton, pazar günü Irak'ın Erbil vilayetinin Soran ilçesinde bulunan ABD'ye ait Harir Askeri Üssü'ne İran tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden askerin North Carolina eyaletinden 30 yaşındaki Çavuş Michael Emmanuel Swinton olduğu bildirildi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.