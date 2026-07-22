ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren üçüncü Amerikan askerinin kimliğini açıkladı.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden askerin North Carolina eyaletinden 30 yaşındaki Çavuş Michael Emmanuel Swinton olduğu bildirildi.
Harir Askeri Üssü'ne Düzenlenen Saldırıda Hayatını Kaybetti
Açıklamaya göre Swinton, pazar günü Irak'ın Erbil vilayetinin Soran ilçesinde bulunan ABD'ye ait Harir Askeri Üssü'ne İran tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi.
Pentagon, saldırıya ilişkin soruşturma ve değerlendirme sürecinin sürdüğünü belirtirken, olayın ardından bölgedeki ABD üslerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.
İran ile ABD arasında son dönemde tırmanan gerilim, Orta Doğu'daki Amerikan üslerini yeniden hedef haline getirirken, Harir Üssü'ne yönelik saldırıda ölen Amerikan askerlerinin sayısı da üçe yükselmiş oldu.