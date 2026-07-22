Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics'i Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, zirvede müttefikler arasında dayanışma ruhunun güçlü şekilde ortaya konulduğunu belirterek, alınan kararların hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine büyük önem verdiğini vurgulayan Erdoğan, bu kapsamda Türkiye'nin katkılarını artırmayı sürdüreceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, başta savunma sanayii olmak üzere Türkiye ile Letonya arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğinin daha da geliştirilmesi konusunda ortak irade ortaya konuldu.

Görüşmede Öne Çıkan Başlıklar

Türkiye-Letonya ikili ilişkileri değerlendirildi.

Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

NATO Ankara Zirvesi'nde alınan kararlar görüşüldü.

Baltık bölgesinin güvenliği konusunda Türkiye'nin katkıları vurgulandı.

Savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi hedefi öne çıktı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Türkiye-Letonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics’i NATO Ankara… — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) July 21, 2026