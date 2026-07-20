Lise ve üniversite tercih döneminde öğrencilerin daha bilinçli karar verebilmesi amacıyla Danışman Bilgi Sistemi (DABİS), İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden erişime açıldı. Yeni uygulamayla birlikte yaklaşık 3,5 milyon öğrenciyi ilgilendiren tercih sürecinde, iş gücü piyasasına ilişkin veriler doğrudan öğrencilerin ve velilerin kullanımına sunulacak.

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda 2020 yılından bu yana kullanılan ve Temmuz 2025'te İŞKUR'a devredilen DABİS, daha önce yalnızca İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehber öğretmenler tarafından kullanılıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte öğrenciler, veliler ve mezunlar da sisteme doğrudan erişebilecek.

Meslek ve bölümler karşılaştırılabilecek

DABİS sayesinde kullanıcılar, mesleki alanlar ile ön lisans ve lisans programlarını karşılaştırarak mezuniyet sonrası iş gücü piyasasına ilişkin önemli verilere ulaşabilecek.

Sistemde şu başlıklarda bilgiler yer alıyor:

İş bulma süresi

İstihdam oranı

Ücret dağılımı

Ortalama çalışılan iş yeri sayısı

Girişimcilik oranı

Girişimlerin faaliyet süresi

Akademide çalışma oranı

Sektörel dağılım

Öğrenciler, tercih etmeyi düşündükleri bölüm veya meslek alanına ilişkin mezunların ne kadar sürede iş bulduğunu, hangi sektörlerde çalıştığını, kariyer hareketliliğini ve girişimcilik eğilimlerini tek platform üzerinden inceleyebilecek.

Veriler 2010-2024 dönemine dayanıyor

DABİS'te yer alan göstergeler, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığına ait mezun verileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2010-2024 yılları arasındaki anonimleştirilmiş çalışan verilerinin analiz edilmesiyle oluşturuldu.

Sistem, yalnızca mezunların işe girme durumunu değil; çalışma hayatındaki devamlılıklarını, iş değiştirme sürelerini, işletme büyüklüklerini ve çalıştıkları sektörleri de ortaya koyuyor.

"Tercih yapan değil, yol gösteren sistem"

İŞKUR, DABİS'in öğrenciler adına tercih yapan ya da iş ve ücret garantisi veren bir sistem olmadığını vurguladı. Platformun geçmiş dönem mezunlarının verilerinden hareketle genel bir iş gücü piyasası görünümü sunduğu, kariyer sonuçlarının ise ekonomik koşullar, bireysel yetkinlikler, yabancı dil bilgisi, iş deneyimi ve yaşanılan bölge gibi birçok etkene bağlı olarak değişebileceği belirtildi.

Sisteme nasıl girilecek?

Öğrenci ve veliler, iOS veya Android cihazlarına İŞKUR Mobil uygulamasını indirip profil oluşturduktan sonra uygulama içindeki Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) bölümüne giriş yapabilecek.

Burada: